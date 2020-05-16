صحيفة: السعودية والكويت تعلنان وقف إنتاج النفط في حقل "الخفجي" يونيو المقبل

كشفت وسائل إعلام كويتية، اليوم السبت، النقاب عن اتفاق كويتي سعودي، لوقف الإنتاج النفطي من حقل "الخفجي" بالمنطقة المقسومة بين البلدين، اعتبارا من أول يونيو/ حزيران المقبل.

ونقلت صحيفة "الراى" الكويتية، عن مصادر مسؤولة، قولها إن "القرار يأتي في إطار توجه دول الخليج، إلى خفض إنتاجها النفطي بكميات إضافية لمدة شهر بشكل مبدئي".

وأضافت أن "الاتفاق يقضي بوقف إنتاج نحو 80 ألف برميل يوميا"، مشيرة إلى أن "حصة الكويت منها، تبلغ 40 ألف برميل يوميا".

وكانت الكويت والسعودية قد وقعتا في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما، ومذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين، تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبين.

ووقع الاتفاقية الملحقة عن الجانب الكويتي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعن الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

يذكر أن الكويت والسعودية قد أوقفتا إنتاج النفط من حقلي "الخفجي" و"الوفرة"، المدارين على نحو مشترك، والواقعين في المنطقة المقسومة، قبل أكثر من 5 سنوات، وهو ما قلص نحو 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط العالمية.