الغرامة والحبس للمخالفين... قطر تفرض الكمامات بداية من اليوم

دخل قانون ارتداء الكمامات الطبية اليوم الأحد 17 مايو/أيار، حيز التنفيذ في قطر بعد فرضه من قبل مجلس الوزراء بإلزام جميع أفراد المجتمع بارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وحتى إشعار آخر.

كان مجلس الوزراء قد قرر في اجتماع بوقت سابق، إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، على أن تتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

إعتبارا من غد الأحد، سيتم تطبيق قرار إلزام جميع أفراد المجتمع بارتداء الكمّامات عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك تواجد الشخص بمفرده أثناء قيادة المركبة. اتبعوا هذه النصائح حول كيفية ارتداء الكمامة والقفازات بالشكل الصحيح لحماية أنفسكم والآخرين:

⁦https://t.co/2rB3EM49XK⁩ — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) May 16, 2020

وجاء في قرار الحكومة أنه "في حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأغلقت الإمارة المقاهي ودور السينما والمساجد لاحتواء تفشي الوباء.

لكن مشاريع بناء ملاعب كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 لم تتوقف، وقد تم فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد الاجتماعي.