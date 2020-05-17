الوفاق تستدعي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية بسبب بيان قصف عين زارة

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية مسؤولا بالبعثة الأممية في ليبيا على خلفية بيان أممي قالت إنه لم يشر بوضوح للمسؤول عن قصف خلف قتلى مدنيين قرب طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وقال الخارجية، في بيانها، إنها "استدعت منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية وأبلغته باحتجاج الوزارة الرسمي على البيانات الصادرة من البعثة، والتي تنسب أعمال القصف والقتل على العاصمة طرابلس للمجهول".

وتابعت أنها تبدي "استغرابها من النهج الإعلامي الذي ينتهجه مكتب منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية، والذي يساوي بين الضحية والجلاد أمام اعتداءات وجرائم واضحة وباعتراف مرتكبيها"، مضيفة أنها تدعو إلى أن "تكون البيانات الصادرة عن مكتب البعثة الإنساني أكثر إنصافا وأن تشير بوضوح إلى مرتكبيها".

وأصيب عدد من المدنيين مساء أمس السبت جراء سقوط أكثر من عشر قذائف على مقر المبيت الجامعي في منطقة عين زارة والمستعمل حالياً لسكن أكثر من (630) أسرة نازحة، حيث أصيب القاطع رقم (8) المأهول بالنازحين والمطبخ الرئيسي وتم إخلاء الموقع وإجلاء العائلات نحو طريق الشط وهم في حالة من الهلع والذعر، حسب وسائل إعلام ليبية.