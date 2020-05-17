"أنصار الله" تتحدث عن غارات للتحالف وقصف في 3 محافظات

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن طيران التحالف العربي، شن اليوم الأحد، 20 غارة على محافظات حجة ومارب والبيضاء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن:

التحالف استهدف بـ 9 غارات جوية مديريتي حيران وحرض شمال غربي حجة، ونفذ غارة أخرى على منطقة العطن في مديرية بكيل المير شمال شرقي حجة.

وأشارت إلى تجدد الغارات الجوية للتحالف على محافظة مارب شمال شرقي اليمن، حيث شن 7 غارات على مديرية مجزر شمال غربي مارب، غداة تعرضها إلى غارتين.

وعاود طيران التحالف، قصف محافظة البيضاء وسط اليمن، بـ 3 غارات على منطقة قانية شمال البيضاء، عقب ساعات من استهدافه المحافظة بـ 11 غارة، حسب "أنصار الله".