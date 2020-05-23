بعد معارك طاحنة... مقتل قائد في الجيش اليمني وآخر من "الانتقالي" على مشارف زنجبار

قُتل قائد بارز في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، في معارك مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن:

"معارك عنيفة تدور بين الجيش اليمني وتشكيلات المجلس الانتقالي، على مشارف مدينة زُنجبار مركز محافظة أبين، أسفرت عن مقتل قائد اللواء 153 مشاة محور بيحان، العميد محمد صالح العقيلي".

وأكد تحقيق القوات الحكومية تقدماً في المعارك المستمرة منذ ساعات، وسيطرته على ثكنة لقوات المجلس الانتقالي.

وأشار إلى مقتل قيادي ميداني من قوات المجلس الانتقالي خلال المعارك التي تدور بالأسلحة الثقيلة.

يذكر أن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن الإدارة الذاتية في محافظات جنوب اليمن، وإعلان حالة الطوارئ في كافة محافظات الجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت 25 نيسان /أبريل الماضي.

وجاء في بيان صادر عن المجلس وقتذاك "وفي ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي".

وأدانت الحكومة اليمنية الشرعية إعلان الإدارة الذاتية في جنوب البلاد.