تسجيل
18:56 GMT23 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حصاد القمح

    لماذا أمر ترامب بحرق مزارع القمح السورية وكيف سترد دمشق؟

    © Sputnik . AHMED ABD EALWAHAB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104526/11/1045261129_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_205e1e9869cf4d49073a95866bef036a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005231045513171-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D8%9F/

    في انتهاك جديد للقانون الدولي، أقدمت طائرات تابعة للجيش الأمريكي على إحراق مئات الدونمات من حقول القمح والشعير عبر رميها "بالونات حرارية" فوق الأراضي الزراعية في خمسة قرى بريف بلدتي تل براك والهول جنوب شرقي الحسكة السورية.

    وقال تقرير لموقع "إنترناشونال بزنس تايمز" الإخباري الأمريكي، إن مجموع المساحات التي أحرقتها القوات الأمريكية، يوم 17 مايو، تجاوزت الـ300 هكتار، تتوزع على أرياف حلب والرقة والحسكة.

    وقال مراقبون إن "الخطوات الأمريكية تعد خرقًا للقانون الدولي، وجريمة إتلاف متعمد للإضرار بالأمن الغذائي السوري، مؤكدين أن الدولة السورية ستتخذ إجراءات رادعة ضد التحركات الأمريكية الإجرامية".

    حقل قمح
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    طائرتان أمريكيتان تحرقان بالبالونات الحرارية آلاف دونمات القمح شرقي سوريا

    حرق القمح

    قالت وسائل إعلام إن قوات أمريكية وفصائل مسلحة أقدمت على إحراق مساحات من حقول القمح في محافظة الحسكة السورية.

    ونقلت وكالة سانا التركية عن موقع إنترناشونال بزنس تايمز تقريرًا يقول إن الحرائق التي تعرضت لها حقول القمح في منطقة الجزيرة السورية مؤخرا نفذتها قوات أمريكية بأوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

    وشهدت محافظتا درعا والسويداء الغنيتان بالمزروعات جنوبي سوريا قبل أيام حرائق مماثلة، حوّلت عشرات الهكتارات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير إلى رماد، بحسب وسائل إعلام محلية.

    إجراءات رادعة

    العميد عبد الحميد سلهب، الخبير الاستراتيجي والعسكري السوري، قال إن "أحد الأرتال الأمريكية القادمة من العراق، وردت على أعقابها، ولم تستطع تحقيق أهدافها، أو إحرز أي تقدم تجاه الأراضي السورية".

    وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأهالي هناك تمكنوا من تنظيم مقاومة شعبية سورية ضد هذه الأرتال الأمريكية التي تنطلق من العراق باتجاه سوريا لتعزز مواقعها العسكرية".

    وتابع: "من هذا المنطلق يمكن القول إن الدولة السورية حكومة وشعبًا ستتخذ إجراءات رادعة بحق هذه التصرفات الأمريكية".

    جريمة حرب

    من جانبه قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي العضو السابق في الوفد الحكومي السوري المفاوض في جنيف، إن "إقدام واشنطن على هذا الفعل يعتبر قانونًا جريمة حرب، حيث نصت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر بروما عام 1998، والذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، على أن إلحاق تدمير بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك يعتبر جريمة حرب".

    أهالي قرية القاهرة بريف الحسكة شمالي سوريا ينضمون للمقاومة الشعبية
    © Sputnik . Ateea Al-ateea
    النيران التهمت 270 دونما... شبح الحرائق يخيم على عاصمة القمح السورية (فيديو)

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الإتلاف الإجرامي لمحصول هام جدا لتحقيق الأمن الغذائي يدخل في إطار حرب الحصار الاقتصادي والتجويع التي تمارسها الولايات المتحدة ضد الشعب السوري، ودولته بهدف تطويعه سياسيًا للإرادة الأمريكية، أو محاولة تغيير حكومته الوطنية عبر الضغط الاقتصادي بعد أن فشل العدوان الإرهابي والعدوان المباشر في تحقيق هذا الهدف".

    وأكد أن "هذا الهجوم يأتي في توقيت توشك فيه الولايات المتحدة على تطبيق قانون قيصر الذي يصعد الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة دوليًا تجاه الدولة والشعب السوريين".

    هدف أمريكي

    وأشار إلى أن "الهدف الأمريكي لا يقتصر على السعي للتأثير على الاقتصاد السوري وسلته الغذائية واكتفائه الذاتي، ودفعه للاستيراد بما يعنيه من زيادة العبء على ميزانه التجاري، ومحاولة استنزاف القطع الأجنبي، بل يتعدى ذلك كله إلى هدف موضعي، وهو إفقار المزارعين أصحاب الأرض والمحصول، لإجبارهم على العمل مع قوات الاحتلال الأمريكي وقوى الأمر الواقع الانعزالية المشغلة من قبل الأمريكان في المنطقة الشرقية، ولإرغامهم على تطويع أبنائهم في صفوف التشكيلات العسكرية التي دشنتها الولايات المتحدة، والتي تعاني من نقص العديد والرفض الشعبي على حد سواء".

    مدينة الحسكة السورية
    © Sputnik . Ateea Al-ateea
    أكاديمي سوري: أمريكا تحاربنا في النفط والغاز والقمح وتشرف على عمليات تهريب

    واستطرد: "معايير القانون الدولي، وكذلك سوريا الشعب والدولة تنظر جميعها إلى الوجود الأمريكي كقوة احتلال، وعلى القوات المشغلة من قبله كميليشيات متعاملة خارجة عن القانون والدستور السوريين، وبالتالي فكل الخيارات التي تتيحها القوانين والأعراف الدولية لمقاومة الاحتلال وتحرير الأرض هي خيارات مشروعة للدولة والشعب السوريين".

    وأنهى حديثه قائلًا: "الدولة السورية لن تألو جهدًا لكشف الإجرام الأمريكي في المحافل الدولية، وهي تعمل باليد الأخرى على خوض معركة الاكتفاء الذاتي الغذائي رغم الحصار الهائل والمتصاعد على سوريا".

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن "طائرتين مروحيتين من نوع "أباتشي" تابعتان لقوات الاحتلال الأمريكية قامت مساء اليوم الجمعة 22 أيار / مايو، برمي عدد من البالونات الحرارية أثناء طيرانها على مسافة قريبة من الأرض في خمسة قرى واقعة بين بلدتي تل براك و الهول (50 كم) جنوب شرقي الحسكة، ما تسبب باشتعال النيران في محصولي القمح و الشعير الجاهزين للحصاد".

    وتابع بأن "النيران تسببت باندلاع الحرائق واحتراق أكثر من 2500 دونم من الحقول المزروعة بالقمح والشعير قبل أن يتمكن سكان من السيطرة عليها".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شوهد الناس يحافظون على التباعد الاجتماعي في الدوائر البيضاء المخصصة لهم بالجلوس في حديقة دومينو، في إكار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في حي بروكلين في مدينة نيويورك، 17 مايو 2020
    كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    إنفوجرافيك..ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟
    ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك