"أنصار الله": غارات التحالف على صعدة وفرض الحصار لن يجلب الأمان "للمعتدين"

توعد المتحدث باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، التحالف العربي، وذلك بعد إعلان الحوثيين عن غارات جوية أسقطت قتلى وجرحى نفذتها قوات التحالف.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عبد السلام وهو رئيس الوفد المفاوض في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر":

"في أول أيام عيد الفطر المبارك غارات مكثفة لقوى العدوان السعودي الأمريكي طالت محافظات عدة وارتكاب مجزرة في مران بصعدة".

وأضاف أن "الإصرار على تكريس التوحش والدموية وفرض الحصار على اليمن لن يجلب ذلك للمعتدين أي أمن".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اتهم في وقت سابق اليوم، التحالف العربي، بشن أكثر من 48 غارة على محافظات الجوف ومأرب وحجة وصعدة". وذكر أن الغارات الجوية على محافظة صعدة خلفت قتلى وجرحى.

وأكد العميد سريع، أن "التصعيد الجوي المتواصل ستكون له عواقب وخيمة على قوى العدوان (التحالف)، وعليها تحمل تبعات ذلك".

وأعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، اليوم، مقتل 2 وإصابة 3 آخرين بغارة للتحالف العربي على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان جنوب غربي صعدة.