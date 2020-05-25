محمد بن سلمان: هذا ما يؤلمني في هذا العيد...صور

هنأ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس الأحد، منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك عبر اتصال مرئي.

وشارك في الاتصال كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال ولي العهد السعودي: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول".

وأضاف: "نحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائماً من سنة إلى سنة".