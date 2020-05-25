محمد بن سلمان: هذا ما يؤلمني في هذا العيد...صور

وشارك في الاتصال كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقال ولي العهد السعودي: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول".
#عاجل— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2020
سمو #ولي_العهد يقدم - عبر الاتصال المرئي - التهنئة لمنسوبي #وزارة_الدفاع بمناسبة #عيد_الفطر المبارك.https://t.co/8Umy5DAkJW#واس pic.twitter.com/aS3D03PirL
وأضاف: "نحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائماً من سنة إلى سنة".
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