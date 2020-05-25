السيسي والحلبوسي يبحثان العلاقات بين البلدين هاتفيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.

وقال المتحدث باسم رئاسة المجمهورية المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي تلقى مساء اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وأضاف راضي في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك".

وأضاف راضي، أن الحلبوسي تمنى لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده. مؤكدا ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس المصري أعرب عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكدا قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وفي نهاية الاتصال أشاد الرئيس المصري، بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.