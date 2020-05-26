تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين إلى البلاد

أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 121 إصابة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين السوريين القادمين الى البلاد منهم 9 من الكويت و5 من السودان و 1 من الامارات مايرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 121 إصابة".

هذا وكان الفريق الحكومي السوري المعني بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد قد قرر رفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها، وتمديد فترة فتح المحلات والأسواق التجارية، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء خلال فصل الصيف، بدءا من مساء الثلاثاء في 26 أيار/ مايو الحالي.

الفريق الحكومي يقرر إلغاء حظر التجول الليلي المفروض بشكل كامل اعتبارا من مساء غد الثلاثاء في 26 ايار الحالي ورفع منع التنقل بين المحافظات والسماح بالنقل الجماعي فيما بينها وتمديد فترة فتح المحلات و الاسواق التجارية لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً خلال فصل الصيف — سانا عاجل (@SanaAjel) May 25, 2020

وأكد الفريق الحكومي الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى فرض حظر التجول التام والشامل في أي لحظة وفقا للمتغيرات المتعلقة بفيروس كورونا، موضحا أن كل الإجراءات التدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلامة الصحية والتصدي لفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".