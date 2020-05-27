الإعلان عن تاريخ عودة رحلات الطيران الداخلية في السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، عن جاهزيتها لاستئناف تشغيل الرحلات الداخلية بين مطارات المملكة، وذلك بعد صدور الموافقة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والتي سوف تتم على عدة مراحل.

وأصدرت الخطوط الجوية السعودية بيانا نشرته على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" وجاء فيه إنها "ستستأنف تشغيل الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 31 مايو/أيار 2020.

#الخطوط_السعودية تستأنف تشغيل الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد المقبل 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م pic.twitter.com/dpBw4oOEJ1 — المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) May 26, 2020

وأضاف البيان: "الخطة التشغيلية تتضمن في المرحلة الأولى، تشغيل 60 رحلة داخلية يوميا تشمل مطارات المملكة في كل من الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، حائل، الباحة، نجران، على أن يتواصل التوسع في التشغيل خلال المراحل التالية حتى اكتمال التشغيل بطاقته الكاملة لجميع مطارات المملكة".

ولفتت الخطوط الجوية السعودية إلى أنها ستواصل في ذات الوقت تشغيل رحلاتها الدولية المخصصة لإعادة المواطنين من العديد من دول العالم إلى المملكة.