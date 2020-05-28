الخطوط الكويتية تخطط لتسريح 1500 موظف

قالت صحيفة "القبس" الكويتية إن شركة الخطوط الجوية الكويتية تتّجه لتسريح نحو 1500 موظف أجنبي من إجمالي 6000، بينهم 1000 كويتي في الشركة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أن "الإدارة العليا ليست لديها النية لإنهاء خدمات مواطنين كويتيين ممن تجاوزوا سن الستين، كما تردد في الآونة الأخيرة".

وأشارت إلى أن الشركة لديها خطة تعتزم تنفيذها حاليا، بعد أن توقفت عملياتها منذ اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في مارس/ آذار الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن "خطط تقشّفية منذ فترة تضمّنت تخفيض عدد العاملين وتقليص حجم النفقات".

وقال المصدر للصحبفة "جرى تشكيل لجنة من أقسام الإدارة العليا ومن نقابة العاملين بالشركة لمتابعة تنفيذ خطة تخفيض عدد الموظفين الأجانب، بعد أن اتخذ الرئيس التنفيذي القرار في هذا الشأن".

وأكدت الصحيفة أن القرار غير مشمول بمواطنين كويتيين أو خليجيين أو المتزوجين المعيلين من كويتيات والعكس، لضمان حقوق الموظفين والحفاظ على الأسر الكويتية.