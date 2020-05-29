تحذيرات من أمطار غزيرة في سلطنة عمان

حذرت مصالح الأرصاد الجوية العمانية السكان من أمطارغزيرة مصحوبة برياح قوية في الساعات المقبلة.

وقال مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة: "إن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها تتراوح من 100إلى 200ملم خلال الـ 24 الساعة القادمة، وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من 4 إلى 5 أمتار".

مدير التنبؤات ونظام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للطيران المدني يشير في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن التقديرات لكمية الأمطار المتوقع هطولها من ١٠٠إلى ٢٠٠ملم خلال الـ ٢٤ساعة القادمة وتكون مصحوبة برياح نشطة إلى شديدة السرعة مع جريان الأودية وارتفاع أمواج البحر من٤إلى٥أمتار pic.twitter.com/h7GOBGtqj5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 29, 2020

ويستمر تمركز المنخفض الجوي جنوب سواحل محافظة ظفار مترافق برياح تقدر سرعتها السطحية حول المركز من 17 إلى 25 عقدة، والذي يتوقع أن يتعمق تأثيره خلال الساعات المقبلة في المنطقة الجنوبية الغربية من صلالة وجنوب ظفار وأجزاء واسعة من جنوب شرق اليمن، لذا لا بد من اتباع عدد من التنبيهات خلال الساعات المقبلة.

امطار شديدة الغزارة هطلت على ولاية #صلاله وارجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر لان القادم اكثر غزارة حسب تنبؤات الطقس العالمية مع التنبيه على عدم الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى مع كل الامنيات ان يصبح في الولاية نظام تصريف اكثر كفاءة من الحالي وينتظركم كثير من العمل @DhofarMun pic.twitter.com/M8y0aApXC5 — المحامي / احمد بن عبدالله الشنفري (@AHMED64AHM) May 29, 2020

ونشر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عدة فيديوهات من صلالة وما يحدث فيها.

(وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون) صدق الله العظيم

ما شاء الله.. اللهم ارزقنا الخير وجنبنا كل سوء



#صلاله #بحر_العرب pic.twitter.com/bZneKk1JFE — سعود المعمري (@SaudSaudmamari) May 29, 2020

وأشارت إلى أن المنخفض الجوي ببحر العرب يسجل سرعة دوران تقدر بـ30 عقدة، محذرة من أنه يقترب من درجة عاصفة استوائية.