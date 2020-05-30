وفاة الفنان المصري حسن حسني عن عمر يناهز 89 عاما

توفى الفنان المصري حسن حسني، صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الراحل عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتب عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير، حسن_حسني حسني، رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان".

ولد حسن حسني في 15 أكتوبر/تشرين الثاني 1931، بحي القلعة بالقاهرة، لأب مقاول، وتوفيت والدته وهو في سن السادسة.

الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا ♥️ #حسن_حسني pic.twitter.com/GGyXbBFxgW — محمود البزاوي (@albezzawy) May 30, 2020

وتعد أعمال الفنان حسن حسني حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة، من العلامات الفارقة في مشواره الفني.

البقاء لله...

وفاة الفنان الكبير و القدير حسن حسني....

انا لله و انا اليه راجعون#حسن_حسني — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) May 30, 2020

كما يعتبر حسني حسني القاسم المشترك لافلام الكوميديا في السنوات العشر الأخيرة نظرا لظهورهِ في معظم أفلام الكوميديا.