وفاة نائب يمني محكوما بالإعدام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

والسنباني (63 عاما) النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، شغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان، وهو أكاديمي في جامعة صنعاء، وهو أول برلماني يمني يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا.
وأصدرت محكمة أمن الدولة التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في الثالث من آذار/ مارس الماضي، حكما بإعدام الدكتور السنباني و34 نائبا آخرين في البرلمان، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، وذلك على خلفية مشاركتهم في عقد أول جلسة للبرلمان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على السلطة في اليمن عام 2015.
وفاة الاستاذ الدكتور/ صالح عبد الله السنباني الاستاذ بكلية التربية جامعة صنعاء عضو مجلس النواب عن الدائرة ١٥ بأمانة العاصمة— Dr.Mohammed Ali Mahdi (د.محمد علي مهدي) (@DrMohammedAliM3) May 31, 2020
رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه وعظم الله اجر اهله ومحبيه والوطن في الرجال المخلصين. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/R9fKCcEaMI
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية فيه "فعليا"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.
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