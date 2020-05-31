وفاة نائب يمني محكوما بالإعدام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

توفي، اليوم الأحد، بالعاصمة السودانية الخرطوم النائب البارز في مجلس النواب اليمني، صالح السنباني، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر برلماني يمني لوكالة سبوتنيك، إن "عضو مجلس النواب اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور صالح عبد الله علي السنباني، توفي في العاصمة السودانية الخرطوم عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا ، ودخوله أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج".

والسنباني (63 عاما) النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، شغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان، وهو أكاديمي في جامعة صنعاء، وهو أول برلماني يمني يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت محكمة أمن الدولة التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في الثالث من آذار/ مارس الماضي، حكما بإعدام الدكتور السنباني و34 نائبا آخرين في البرلمان، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، وذلك على خلفية مشاركتهم في عقد أول جلسة للبرلمان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على السلطة في اليمن عام 2015.

وفاة الاستاذ الدكتور/ صالح عبد الله السنباني الاستاذ بكلية التربية جامعة صنعاء عضو مجلس النواب عن الدائرة ١٥ بأمانة العاصمة

رحمه الله تعالى واسكنه الفردوس الاعلى من الجنه وعظم الله اجر اهله ومحبيه والوطن في الرجال المخلصين. انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/R9fKCcEaMI — Dr.Mohammed Ali Mahdi (د.محمد علي مهدي) (@DrMohammedAliM3) May 31, 2020

​وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث "انهار" نظام الرعاية الصحية فيه "فعليا"، مضيفة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل.