تسجيل
17:40 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الجزائر

    أسباب أخرى غير الوثائقي... أسرار توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا

    © Sputnik . perventsev
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006011045589277-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7/

    حمل استدعاء الجزائر سفيرها لدى فرنسا للتشاور، إشارات عدة على خلفية بثّ بعض القنوات العمومية الفرنسية برامج وصفها البيان بـ "المتهجمة" على مؤسسات الدولة الجزائرية منذ أيام.

    على الرغم من أن الواقعة جاءت على خلفية  بثّ القناة الخامسة الفرنسية فيلما وثائقيا حول الحراك الشعبي في الجزائر، بعنوان "حبي الجزائر"، وقد أثار الوثائقي نقدا واسعا من طرف الشباب المشاركين في الحراك، نظرا لما وصفوه باختزال سطحي للحراك ومطالبه، وتركيز مكرر على الرغبات الجنسية للشباب المستجوب في الوثائقي، إلا أن بعض الأسباب الأخرى تقف خلف توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس بسبب "فيلم وثائقي"

    في البداية قال عبد الوهاب بن زعيم، عضو مجلس الأمة الجزائري، إن بلاده استدعت السفير للتشاور، وهذا إجراء سياسي معمول به، للتعبير عن عدم رضاء الجزائر على الممارسة الإعلامية الفرنسية للشأن الداخلي الجزائري.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الجزائر متأكدة أن فرنسا تفهم الرسالة من الإجراء جيدا، وأن بلاده غير مستعدة لقبول أي تشويه أو تدخل، أو حتى شكر من فرنسا.

    وأشار إلى أن الخارجية الجزائرية تتابع العلاقات وتتصرف بما يضمن استقلالية الدولة التامة وسيادتها.

    خلافات أخرى

    من ناحيته قال إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن الخلافات الجزائرية الفرنسية ليست وليدة اللحظة، أو أنها ترتبت على الفيلم الوثائقي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الفيلم الوثائقي بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة أن حالة من التشنج الدبلوماسي سبقت بث الشريط.

    ويرى أن فرنسا كانت مستفادة من المنظومة السابقة، وربما القيادة الجديدة خرجت بشكل ما عن أولوية الحفاظ على المصالح الفرنسية التي كانت تسعى لها باريس، وهو ما يفسره التصعيد الحاصل.

    وتابع بقوله: "هناك قيادة شابة في الجيش الجزائري متحررة عن التبعية الفرنسية، ليست لها علاقة بالجانب الفرنسية.

    تأثير المشهد الليبي

    وحسب خلف الله، أن فرنسا باتت خارج المشهد الجزائري، فيما تحررت الجزائر من الموقف الإقليمي وخاصة فيما يتعلق بالملف الليبي، حيث لا تتخندق الجزائر مع فرنسا.

    وكانت الجزائر أعلنت في وقت سابق دعمها للحوار السياسي وأكدت على شرعية حكومة الوفاق بالغرب الليبي التي لا تتوافق معها فرنسا.

    ويشير إلى أن فرنسا أصبحت ترى أن مصالحها باتت مهددة، على مستوى القيادة السياسية أو القيادة العسكرية، وهو ما يدفعها نحو إثارة بعض القضايا، وأنها تناور لاستعادة مكانتها للحفاظ على مصالحها التي ترى أنها مهددة.

    وجاء في البيان الجزائري قبل أيام : "إن الطابع المطرد والمتكرر للبرامج التي تبثها القنوات العمومية الفرنسية والتي كان آخرها ما بثته قناة "فرانس 5" و"القناة البرلمانية" بتاريخ 26 مايو/ أيار 2020، التي تبدو في الظاهر تلقائية، تحت مسمى وبحجة حرية التعبير، ليست في الحقيقة إلا تهجما على الشعب الجزائري ومؤسساته، بما في ذلك الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني".

    ويكشف "هذا التحامل وهذه العدائية"، حسب البيان، "عن النية المبيتة والمستدامة لبعض الأوساط التي لا يروق لها أن تسود السكينة في العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد (58) سنة من الاستقلال، في كنف الاحترام المتبادل وتوازن المصالح التي لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال موضوعا لأي تنازلات أو ابتزاز من أي طبيعة كان".

    ولهذه الأسباب "قررت الجزائر استدعاء، حالا ودون أجل، سفيرها في باريس للتشاور".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جبل تشيورتوف باليتس (أصبع الشيطان) في جمهورية ألتاي الروسية
    "إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك