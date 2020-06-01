"أنصار الله": التحالف قصف 3 محافظات بـ40 غارة جوية

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، التحالف العربي، بتنفيذ غارات مكثفة على محافظات مارب والجوف وصعدة شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر الموقع الرسمي لـ "أنصار الله"، أن طيران التحالف شن 24 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وقصف التحالف بـ8 غارات جوية مديرية خب والشعف أكبر مديريات محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وتعرضت محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لـ8 غارات مماثلة توزعت بـ4 غارات على مديريتي باقم ومجز شمال صعدة، و4 أخرى على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، حسب "أنصار الله".