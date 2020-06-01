تسجيل
21:49 GMT01 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    جنود من الشرطة المصرية

    جرائم القتل ترتفع في القاهرة الكبرى في مايو بنسبة 58% عن أبريل

    © AFP 2020 / MOHAMED EL-SHAHED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104298/44/1042984440_0:143:3133:1905_1200x675_80_0_0_5b50e207ada8cb420de6469172595383.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006011045590282-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-58-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84/

    ارتفعت نسبة جرائم القتل في محافظات القاهرة الكبرى خلال شهر مايو الماضي بنسبة 58% بالمقارنة بشهر إبريل.

    وبحسب الأرقام التي رصدها موقع "بوابة الأهرام" الإخباري، سجلت محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، خلال شهر مايو، زيادة بنسبة اقتربت من 58 %، مقارنة بالجرائم التي شهدها النطاق الجغرافي ذاته وأعلنت عنها الأجهزة الأمنية، على مدار أبريل 2020.

    عاصفة ترابية تجتاح شوارع القاهرة
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    "مش رجولة اعتبرها أختك"... تفاصيل قتل شاب مصري رفض التحرش بفتاة

    وبحسب الإحصائية التي أجرتها "بوابة الأهرام" من واقع البيانات الرسمية المعلنة من وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات الثلاث، فإن عدد القتلى في مايو وصل إلى 30 قتيلا، بينما سجلت المحافظات الثلاث 19 جريمة الشهر السابق.

    ولفتت الإحصائية إلى أن جرائم القتل التي حدثت في مايو قام 59 متهمًا بينهم 4 سيدات، مقارنة بـ 26 متهما في أبريل بينهم 3 سيدات ومتهم لن يقدم للمحاكمة بعد قتله على أيدي آخر.

    ورصدت الإحصائية تنوع دوافع الجرائم إلى 8 أسباب، ومنها: "مشادات كلامية ومشاجرات بالأيدي والأسلحة المختلفة (8 جرائم)، خلافات مالية (5 جرائم)، الخيانة الزوجية (4 جرائم)، خلافات أسرية وزوجية (3 جرائم)، الثأر (جريمة واحدة)، خلافات الجيرة (جريمة واحدة)، الشذوذ الجنسي (جريمة واحدة)، العقاب الفوري بسبب السرقة (جريمة واحدة)، فيما لا تزال 4 جرائم غامضة تبحث عن الجناة".

    وأشارت الإحصائية إلى أن هناك واقعتي قتل حدث بالصدفة، منها قتل شاب على يد عاطل بعدما خرج عيار ناري بالخطأ من سلاح بحوزة المتهم، والحالة الثانية كانت بمصرع طفل بطلق ناري طائش في مشاجرة بالأسلحة النارية.

    وبحسب الإحصائية شهدت القاهرة، وقوع 11 جريمة ارتكبها 27 متهمًا بينهم سيدة، وأسفرت عن مصرع 11 ضحية بينهم طفلان، بينما لاتزال هناك جريمتان غامضتين.

    وشهدت تلك الأرقام ارتفاعًا في عدد الجرائم بنسبة 120%، مقارنة مع أبريل، الذي وقع خلاله 5 جرائم ارتكبها 5 متهمين، وأسفرت عن مصرع 5 ضحايا بينهم سيدة.

    بينما شهدت الجيزة، وقوع 12 جريمة ارتكبها 17 متهمًا بينهم سيدة، وأسفرت عن مصرع 12 ضحية سيدة، فيما فارق أحد المتهمين الحياة بعد أسبوعين من حبسه حزنًا على جريمته.

    ومقارنة هذه الأرقام بأرقام شهر إبريل تكون عدد الجرائم ارتفعت بنسبة 50%، حيث وقع في إبريل 8 جرائم ارتكبها 14 متهمًا بينهم 3 سيدات ومتهم لن يقدم للمحاكمة بعد قتله على أيدي آخر للأخذ بالثأر، ونتج منها 8 ضحايا بينهم جنين أجهض قبل ولادته بأسابيع قليلة.

    وشهدت محافظة القليوبية، وقوع 7 جرائم، ارتكبها 15 متهمًا بينهم سيدتان ولا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن الجاني في قضية واحدة، وأسفرت الجرائم التي وقعت في المحافظة عن مقتل 7 ضحايا بينهم سيدتان أيضًا.

    وبهذه الأرقام فإن عدد الجرائم والضحايا في مايو زاد بنسبة 16%، مقارنة مع أبريل، الذي وقع خلاله 6 جرائم، ارتكبها 7 متهمين، وأسفرت عن مقتل 6 ضحايا جميعهم من الذكور البالغين.

    انظر أيضا:

    حقيقة فيديو سحل الشرطة لمقيم مصري في السعودية
    الحكومة اللبنانية مصرة على تنفيذ خطة الانقاذ... "داعش" الإرهابي يهاجم مركزا للشرطة بالعراق
    مصر... حقيقة هروب إمام مسجد من الشرطة أثناء محاولته صلاة العيد... فيديو
    مصر... ارتداء الكمامة شرط التردد على وحدات المرور
    تكريم جديد لـ"شهداء" الجيش الشرطة في مصر... صور
    تهريب جثمان امرأة مصابة بـ"كورونا" في مصر... والشرطة تتدخل
    الكلمات الدلالية:
    الشرطة المصرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جبل تشيورتوف باليتس (أصبع الشيطان) في جمهورية ألتاي الروسية
    "إصبع الشيطان" والبحيرة "الميتة"... أكثر المناطق غموضا في ألتاي الروسية
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    معايير مزدوجة... لماذا سكت العالم على مقتل إياد الحلاق؟
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    مقابر السفن العملاقة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك