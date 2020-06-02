السعودية تسمح بفتح المطاعم والشركات... فيديو

وأصبح يتعين على الزبائن والموظفين على السواء الالتزام بإرشادات وقواعد النظافة الصحية بشكل صارم، بما في ذلك استخدام الكمامة، وتجنب المصافحة والالتزام بمسافة فاصلة لا تقل عن مترين بين الأشخاص.
وفتحت المطاعم أبوابها لتقديم الوجبات إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية بعض مقاطع الفيديو التي ترصد الحياة بعد فتح المطاعم.
🎥 #فيديو| سوق الطباخة للأكلات الشعبية في #المدينة_المنورة يعود للعمل بعد توقف أكثر من شهرين، وسط إقبال ضعيف من قبل الزبائن.— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) June 2, 2020
رصد| سامي المغامسي @sami4086 #عكاظ #أن_تكون_أولا #تطبيق_عكاظ
https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/69UmRJdrjR
ويتعرض من ينتهك تدابير السلامة في الأماكن العامة لغرامة قدرها 1000 ريال سعودي (حوالي 260 دولارا) تفرضها وزارة الداخلية.
🎥 #فيديو| سوق النعناع بـ #المدينة_المنورة يعاود نشاطه بعد السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) June 2, 2020
رصد : عبدالهادي الصويان @sawaian #عكاظ #ان_تكون_اولا #CoronaVirus #تطبيق_عكاظ pic.twitter.com/1eeBFiCRdH
وتزيد قيمة الغرامة إلى 10000 ريال سعودي (حوالي 2600 دولار) على الشركات التي لا تلتزم بتطهير مرافقها بانتظام.
🎥 #فيديو | #عكاظ ترصد حركة متوسطة للأسواق التجارية بمدينة #تبوك وسط إجراءات احترازية للتصدي لفايروس #كورونا.— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) June 2, 2020
تصوير ومونتاج| نواف الحويطي @a6_n0 #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/w6e0UafMw0
وكانت السلطات السعودية أعلنت الشهر الماضي أن القيود سترفع على ثلاث مراحل وصولا إلى رفع حظر التجول تماما في 21 يونيو/حزيران باستثناء مكة المكرمة.
ولا تزال العمرة، التي يقوم بها ملايين المسلمين من جميع أنحاء العالم، معلقة.
وسجلت السعودية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 30 مليون نسمة أكثر من 87142 إصابة مع 525 حالة وفاة بسبب هذا المرض، وهي الأعلى بين دول الخليج العربية.
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