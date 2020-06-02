الشرطة تلقي القبض على صاحب فيديو إطلاق النار في مكة

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن شرطة مكة المكرمة ألقت القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، وتوثيق ذلك ونشره.

وتابعت: "بحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، فإن الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر"، مشيرة إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

يذكر أن مستخدموا التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لشخص مجهول يطلق النار بشكل عشوائي في الهواء، إضافة إلى قيامه بتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.