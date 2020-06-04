وزارة الأوقاف المصرية تصدر بيانا جديدا بشأن فتح المساجد

قالت وزارة الأوقاف المصرية إنها لم ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات، نافية ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من اتخاذ قرار بشأن فتح المساجد، بدءا من 20 يونيو/ حزيران الجاري.

وأكدت غرفة إدارة الأزمة والمتابعة بوزارة الأوقاف، أنه "حتى الآن لم يجر تحديد موعد لعودة الجمع والجماعات، والأمر متروك لتقدير لجنة إدارة أزمة كورونا، بمجلس الوزراء والتي ستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل، لتحديد موعد الفتح".

وأشارت الغرفة إلى أن "الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأن الوزارة لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر عبر موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء".

وكانت مصادر كشفت، أمس الأربعاء، أن وزارة الأوقاف المصرية رفعت حالة الطوارئ داخلها، للبدء في التجهيز للمرحلة الأولى من خطة عودة المساجد للعمل، خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الوزارة ستعرض عدة خيارات في خطتها على لجنة إدارة أزمة كورونا المستجد بشأن الفتح، وتعد أبرز ملامح الخطة فتح المساجد في المحافظات الحدودية كمرحلة أولى، حيث تتسم تلك المحافظات بقلة أعداد المواطنين، مما يسهل السيطرة على الفتح.