السعودية تعلن موضوع أول خطبة الجمعة بعد فتح المساجد

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية عن تخصيص موضوع أول خطبة جمعة بمشاركة المصلين بعد غلق لشهرين تقريبا، ليكون موضوعها، "الإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا المستجد"، ودور الدولة في مواجهة الوباء وحماية المواطنين.

ووفقا للحساب الرسمي للوزارة على "تويتر": "وجه معالي الوزير د.عبدا للطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة للحديث عن "الاجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا"، والإشارة إلى جهود هذه الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة في كل ما يخدم الوطن والمواطن والمقيم".

وجه معالي الوزير د.#عبداللطيف_آل_الشيخ بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة للحديث عن "الاجراءات الاحترازية تجاه فيروس #كورونا "، والإشارة إلى جهود هذه الدولة المباركة وقيادتها الرشيدة في كل مايخدم الوطن والمواطن والمقيم، وذلك في إطار تفعيل دور المنبر في نشر الوعي الشرعي وتوعية المجتمع. pic.twitter.com/UpOKOwwZPA — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) June 4, 2020

​وأشار إلى أن هذا يأتي في "إطار تفعيل دور المنبر في نشر الوعي الشرعي وتوعية المجتمع".

وأعلنت السعودية إعادة فتح المساجد ابتداء من صلاة فجر الأحد الماضي.

وأدى المصلون الصلوات في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق السعودية، بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (2171) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (68,159) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OAmJOrfY3J — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 3, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الأربعاء، إنها سجلت 2171 إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 91182 حالة.

كما أعلنت عن وفاة 30 مصابا بالوباء، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 579 شخصا.

وأشارت الوزارة إلى عن تعافي 2369 شخصا من فيروس كورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 68159 شخصا.