الأزهر يعلن إقامة صلاة الجمعة المقبلة

أعلن الأزهر، اليوم الخميس، عن إقامة صلاة الجمعة المقبلة في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين فيه دون حضور جمهور.

وشدد الأزهر في بيانه على اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا أثناء صلاة الجمعة.

وتلك أول صلاة جمعة تقام في الجامع الأزهر، منذ قرار الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقف صلاة الجماعة والجمعة في الجامع الأزهر في 21 مارس، نتيجة لانتشار وباء كورونا، انطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.

وأوضح الأزهر في بيانه، اليوم الخميس، بحسب موقع "المصري اليوم"، أن خطبة الجمعة المقبلة سيلقيها الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، وموضوعها عن "الإسلام في مواجهة النوازل والشدائد"، وستبث الخطبة على شاشات التلفزيون وصفحات الأزهر في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.