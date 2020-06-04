الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب بيان الديوان الملكي: "سيوارى جثمانه الثرى يوم غد الجمعة في الرياض"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

لاحول ولاقوة الا بالله رحم الله الامير #سعود_العبدالله_الفيصل وغفرله وخالص العزاء لأسرته وأبنائه واخوانه

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) pic.twitter.com/o7qIcVBNza — نواف بن فيصل (@nawafbinfaisal) June 4, 2020

​ونعى أمراء وشخصيات عبر منصات التواصل الاجتماعي الأمير الراحل.

اللهم إرحم الأمير سعود العبدالله الفيصل وأسكنه فسيح جناتك إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/eLO6xpNfjw — فيصل بن تركي (@faisalbinturki1) June 4, 2020

​والأمير سعود هو الابن الثالث للأمير عبد الله بن عبد العزيز، جده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ملك السعودية الثالث والحاكم السادس عشر من أسرة آل سعود والابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة.