الموانئ العراقية تكشف حقيقة تأثر حركة الملاحة بغرق السفينة الإيرانية

كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الجمعة، حقيقة تأثر حركة الملاحة البحرية غرق الباخرة الإيرانية (بهبهان) في المياه الإقليمية العراقية، مساء أمس الخميس.

وقالت الشركة إن حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بسبب غرق سفينة إيرانية في مدخل خور عبد الله، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر في الشركة العامة للموانئ.

وأكد المصدر أن "السفينة غرقت خارج المياه الإقليمية العراقية"، مشيرا إلى أنها "كانت محملة بنحو 850 طنا من مادة السيراميك ويعتقد بأنها محملة بأكثر من طاقتها إضافة الى أن سوء التحميل أدى إلى غرقها".

وأضوح المصدر أن "مدير عام الشركة الكابتن أثيل الكناني وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في موضوع الحادثة لبيان أسبابها"، لافتا إلى أن "هذه الحوادث البحرية اعتاد وقوعها في مختلف الأوقات والأماكن في المحيطات والخلجان أكثر من مرة وفي فترات سابقة".

سبق أن أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بأن سفينة إيرانية تحمل اسم "بهبهان"، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبد الله.

وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة "شفق نيوز"، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، لافتا إلى أن عمليات البحث مازالت مستمرة عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.

من جانبها، نقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) (وكالة أنباء مستقلة) عن مصدر مطلع، قوله إن الباخرة الإيرانية التي غرقت منتصف الليلة الماضية في المياه الإقليمية العراقية في خور عبد الله، كانت تنتظر الإيعاز بالدخول إلى ميناء أم قصر.

ولفت المصدر إلى أن "الباخرة كانت محملة بـ (850) طنا من السيراميك، وأن موقع غرقها بعيد عن الممر الملاحي العراقي ولا يعيق الملاحة البحرية في العراق".