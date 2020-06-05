في ظل أزمة كورونا… نائبة عراقية: المطالبة بالجلوس في المنزل أمر غير واقعي

قالت عضو مجلس النواب العراقي، يسرى رجب، اليوم الجمعة، إن مطالبة الشعب بالجلوس في بيوتهم دون توفير دعم مادي لهم لأغراض المعيشة، أمر غير واقعي.

وأفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم الجمعة، بأن تصريحات رجب جاءت على خلفية الإجراءات الاحترازية التي تستخدمها السلطات العراقية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددة على وضع خطط مدروسة للتوعية من مخاطر الوباء.

وطالبت رجب الحكومة العراقية بإيجاد حلول حقيقية لمعالجة تداعيات الأزمة وتحمل واجباتها تجاه الشعب بالشكل الأمثل.

وأوضحت رجب أن "المناقشات تدور حاليا لمعالجة عجز الموازنة من خلال تقليل نسبة النفقات غير الضرورية، بغية توفير السيولة الكافية لإعطاء الموظفين وباقي شرائح الشعب رواتبهم ومستحقاتهم"، مشيرة إلى أن "قضية القروض ينبغي أن تكون للأمور الضرورية فقط، مع العمل على دعم الإنتاج الوطني والاعتماد على الوارد المحلي".

وأضافت عضو مجلس النواب العراقي، يسرى رجب، أن "القروض وباقي الإجراءات المطروحة حاليا هي إجراءات آنية، لكن لو افترضنا استمرار وباء كورونا والأزمة الاقتصادية لفترة طويلة، فإننا بحاجة إلى حلول وخطط استراتيجية بعيدة المدى وليست حلولا مؤقتة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 6.65 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 390 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.