الآلاف يودعون جثمان الصحفي اليمني نبيل القعيطي... فيديو

ودع الآلاف، اليوم الجمعة، الصحفي نبيل القعيطي، الذي اغتيل على أيدي مسلحين مجهولين أمام منزله في عدن، الثلاثاء الماضي.

وحمل المشيعون جثمان القعيطي ومشوا فيه في أحياء عدن وكان البعض يهلل ويهتف للشهيد.

وقال أحد المواطنين: "إن الجريمة، كما رأينا، تتعلق باغتيال أحد أهم الصحفيين في عدن والجنوب. نفذ الجريمة مسلحون مجهولون أمام منزله. إننا ندين هذه الجريمة، ونأمل أن تتمكن السلطات الأمنية من القبض على الجناة".

اكتسب القعيطي الشهرة بفضل توثيقه للأحداث في عدن وجنوب اليمن خلال النزاع الأخير، وكان يعمل لدى وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس بريس" و"رابتلي"، وكذلك وكالات أخرى.

دان وكيل وزارة الإعلام اليمنية نجيب غلاب اغتيال القعيطي، حيث قال لـ"فرانس برس" إنه يعتقد أن

"استهداف الصحافي نبيل القعيطي بعملية اغتيال منظمة ومخطط لها مسبقا هو استهداف للصحافة والصحافيين في اليمن، ويعكس فشل وأخطاء كل الأطراف المتصارعة في اليمن".