وصول 300 طبيب وممرض من جمهورية كوبا إلى الكويت... صور

ووفقا للوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالرحمن المطيري، فإن عمل الطاقم الطبي الكوبي سيكون في العناية المركزة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وصول 300 طبيب وممرض من جمهورية كوبا إلى البلاد#الكويت #كونا pic.twitter.com/Iw46JODsgm — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) June 5, 2020

وأوضح أن الفريق قام بزيارة العديد من الدول وعلى ضوء ذلك وقعت الكويت مذكرة تفاهم بالمجال الصحي للاستفادة من خبراته، موضحا أن الفريق سوف يتواجد لمدة 6 شهور في الكويت، وفق صحيفة "الرأي".

وأعرب سفير كوبا لدى الكويت، هوسيلويز نورويغا، عن سعادته باستقبال نحو 300 من الكوادر الطبية الكوبية من أطباء وممرضين الذي سيساعدون الأصدقاء والإخوة في الكويت لمكافحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، إصابة 723 شخصا جديدا بفيروس "كورونا"، وارتفاع الإجمالي إلى 30644 حالة.

وسجلت الكويت 1054 حالة تعافي من المرض، و8 حالات وفاة جديدة؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء 18277، والوفيات 244 حالة.

وتحتل الكويت المركز الرابع في قائمة الدول العربية للمصابين بـ "كوفيد 19"، وتأتي في المركز الـ 32 عالميا.