"الجمل لا يرى اعوجاج رقبته".. مشادة كلامية على تويتر بين أمير سعودي ومذيعة بقناة الجزيرة

أثارت تغريدة للإعلامية بقناة الجزيرة القطرية، غادة عويس، دعت فيها لنقل مقر شركة "تويتر" من دبي، غضب الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، ما تسبب في حدوث مشادة بينهما على موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عويس في تغريدتها، "السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف الى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي مبس ومبز هو نقل مقر تويتر الشرق الأوسط من دولة الإمارات".

السبيل الوحيد للارتقاء بالحوار على تويتر ونقل الجدل والاختلاف الى مستوى مقارعة الحجّة بالحجّة بدل الشتيمة والتحريض على العنف وتنظيفه من بذاءة الذباب التابع لنظامي #مبس و #مبز هو نقل مقر تويتر الشرق الاوسط من دولة الامارات.غرّدوا على هاشتاغ:#Change_Office_Twitter_Dubai https://t.co/5rxq1tkb0Z — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 6, 2020

ورد الأمير السعودي على هذه التغريدة قائلا: "الجمل لا يرى اعوجاج رقبته كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الاحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وافتراء يصنف بقاموسك بالحجة، في النهاية من دق الباب لقى الجواب..".

الجمل لايرى إعوجاج رقبته

كان من باب أولى أن توجهي كلامك لنفسك فلا تنتظري الإحترام والتقدير وأنتي تمارسي الإسقاطات والإساءات المتكررة لولاة أمرنا وهل ما تقومي به من كذب وإفتراء يصنف بقاموسك بالحجة ، في النهاية من دق الباب لقى الجواب https://t.co/iVnllGHS7E — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) June 6, 2020

وردت الإعلامية مجددا بتغريدة منفصلة قالت فيها: "اعرض كصحفية الأوضاع السياسية المهمة في البلدان وأطرح أسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة أمرك فنحن في 2020 ولسنا بالقرون الوسطى.. عندما اتحدث بالسياسة عليك أن ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة.. أتفهّم ظروفك وربما أنت مضطر للدفاع أو حتى مقتنع، إنما البذاءة حجة الضعيف والجاهل.. تحياتي".

اعرض كصحفية الاوضاع السياسية المهمة في البلدان واطرح اسئلة على سياسيين بينهم من تسميهم ولاة امرك فنحن ب٢٠٢٠ولسنا بالقرون الوسطى.عندما اتحدث بالسياسة عليك ان ترد بالسياسة وليس بالشخصي وبالبذاءة.أتفهّم ظروفك وربما انت مضطر للدفاع او حتى مقتنع،انما البذاءة حجة الضعيف والجاهل.تحياتي. — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) June 6, 2020

وفي تغريدة منفصلة، قال الأمير سطام: "تناقض عجيب ومثير للاهتمام بين ما تكتبيه وبين السياسة التي تدعي أنك تتكلمي فيها وردي كان على تغريداتك وللعلم هناك فرق بين طرح الأسئلة والسياسة وبين الإساءات الممنهجة، أما ولاة الأمر فهو مفهوم شرعي قد تجهليه بحكم عدم علمك بذلك ولا يرتبط بزمن أو قرون، الكذب وسيلة الضعيف للهروب".