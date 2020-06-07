"أنصار الله": التحالف يستهدف مأرب وصعدة والجوف بـ20 غارة جوية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، أن التحالف العربي شن غارات مكثفة على محافظات صعدة والجوف ومأرب شمالي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لـ"أنصار الله"، إن طيران التحالف العربي نفذ 11 غارة على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، استهدفت مناطق متفرقة في مديرية كتاف شرق صعدة.

وأضاف أن التحالف شن 5 غارات جوية على معسكر اللبنات الاستراتيجي في مديرية الحزم مركز محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وجدد طيران التحالف العربي، قصف محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، مستهدفاً بـ 4 غارات مديرية صرواح غرب صعدة، وذلك عقب ساعات من شنه 19 غارة على مديريات مجزر وحريب القراميش وصرواح، حسب "أنصار الله".

وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر عام 2014.