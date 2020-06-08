"قتل غدرا على يد طباخه"... تفاصيل جديدة بشأن وفاة أحد أبرز الشيوخ في السعودية

أفادت وسائل إعلام سعودية، أمس الأحد، أن أحد رموز قبيلة قحطان، الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، توفي مساء السبت الماضي مقتولا على يد طباخه اليمني، في محافظة الحرجة في منطقة عسير جنوبي السعودية.