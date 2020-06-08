أول تعليق إماراتي على موقف مجلس الأمن القومي الأمريكي من مبادرة مصر بشأن ليبيا

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على موقف مجلس الأمن القومي الأمريكي من المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، معتبرا أنه يعطي زخما للموقف العربي الداعي لوقف إطلاق النار.

وقال قرقاش، عبر حسابه على "تويتر": "مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي"، مضيفا: "لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2020

وتابع الوزير الإماراتي: "لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.. هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام في ليبيا ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك هو الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية".

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 8, 2020

وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه "يأمل في أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية وعودة أطراف النزاع إلى التفاوض بإشراف أممي".

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية، تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب، وانخراط الليبيين في حوار حول مستقبل البلاد.