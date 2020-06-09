تسجيل
14:30 GMT09 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    في ظل جدال واسع... من يحسم مصير التعديلات الدستورية في الجزائر؟

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104456/40/1044564099_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_1e41f9c499037894cb76cdef13f48a6b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006091045666649-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%9F/

    يستمر الجدل في الشارع الجزائري حول مسودة تعديل الدستور المعروضة للنقاش في الوقت الراهن.

    آخر المستجدات في المشهد دعت فيها اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ووزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.

    وجاء في بيان مشترك يوم 8 يونيو/ حزيران، توج اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها وليد العقون بوزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري محمد لوبار أن هذا الاجتماع "سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية، بحسب صحيفة "الجزائر".

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الدستور الجزائري...تباين حول تعديل المسودة الحالية وكتابة آخر جديد
    بين من يراها منصفة ومن يراها مخيبة للآمال تظل مسودة مشروع الدستور محل قبول ورفض من بين الأطراف، في  حين أن الكلمة النهائية تكون للشعب حال الوصول إلى عرضها للاستفتاء.

    في البداية يقول البرلماني عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، إن الحوار الحاصل بين مختلف الفاعلين في الجزائر هو ظاهرة صحية بين النخبة.

    نقاش متباين

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مشروع الدستور أو المسودة قابل للحذف والتعديل في بعض المواد، خاصة أن بعض المواد غير قابلة للتعديل مثل دين الدولة "الإسلام" والنظام الجمهوري، والمواد الأخرى يمكن تعديلها، أو أن تكون توافقات حولها، خاصة أن العمل على المسودة في مرحلته الأولى.

    المرحلة الثانية هي صياغة المشروع الدستوري، والذي يتضمن التعديلات ليعرض في المرحلة الثالثة على مجلس الوزراء للمصادقة، ثم المرحلة الحاسمة هي عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة.

    وحسب ما ينص عليه القانون يمكن إجراء تعديلات في المواد، إن وجد خلاف حولها، بمعنى أن هناك فرصة للتدارك، أما المرحلة النهائية والحاسمة هي تصويت الشعب، وإذا وافق سيعتمد الدستور الجديد، وإذا لم يوافق يسحب المشروع، على أن يعرض مرة أخرى في فترة تشريعية أخرى.

    النص القانوني

    يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    خلاف حول مسودة تعديل الدستور بالجزائر... ما المواد المختلف عليها؟
    تنص المادة 208: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصّيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي.

    يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين يوما الموالية لإقراره.

    يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.

    ماذا تعني كتابة مسودة جديدة؟

    في الإطار ذاته تقول حدة حزام عضو لجنة الوساطة والحوار التي شكلت في وقت سابق، إن  الوزير المكلف بمتابعة مسودة الدستور محمد لعقاب، قال إن كل الاقتراحات ستؤخذ بعين الاعتبار، ثم يطرح الدستور للاستفتاء الشعبي.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أنه ليس هناك حاجة لكتابة دستور جديد، خاصة أن هذا الأمر يعني الذهاب إلى جمهورية ثانية، والتيار الذي يطالب بهذا هو تيار محدود، وليس له عمق شعبي.

    وترى أن هذا التيار استغل فرصة الحراك، ليمرر أفكاره لا غير، وأنه يرفض الاحتكام للصندوق، بدعوى أن الصناديق تقصي الأقلية.

    هل خيبت آمال الشعب؟

    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    الجزائر... تعديل الدستور يقترح إمكانية مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود
    على الجانب الآخر قال إسماعيل خلف الله المحلل السياسي الجزائري، إن مسودة الدستور جاءت مخيبة لآمال وتطلعات الشارع الجزائري.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الحديث عن أن بعض المواد لن يتطرق لها حتى حال مناقشتها أو الاختلاف عليها، يشكل استفزازا للشارع الجزائري.

    وأشار إلى أن محاولة فرض المسودة يعد انتهاكا لحق الشعب الجزائري، الذي يجب أن يمر الدستور عبر خياراته.

    ويرى أن المسودة سترفض من قبل الشعب الجزائري حال عرضها للاستفتاء.

    واستطرد بأن الإشارة إلى تعيين الثلث في مجلس الأمة من قبل الرئيس يعيد الأمور لسابق عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

    وبحسب البيان الصادر أمس عن اللجنة المشار إليها، فإن "وزارة الاتصال وبصفتها الجهة الفاعلة والمهتمة بنجاح النقاش الوطني تتدخل وفقا للصلاحيات التي يخولها لها القانون"، كما جاء في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ بتاريخ 12 يونيو 2011.

    © REUTERS / Ramzi Boudina
    بعد تسليم المسودة للرئيس… متى يتم عرض مشروع الدستور الجزائري على الشعب؟
    كما أضاف البيان أنه بما أنها "جزء لا يتجزأ من الحوار الوطني حول تعديل الدستور ولكونها مهتمة هي أيضا بنجاح هذا النقاش الوطني"، تمارس سلطة ضبط السمعي-البصري مهامها كاملة تماشيا مع المادة 54 وتحديدا مع الفقرة الخامسة من القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 فبراير/شباط 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي-البصري".

    وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط "تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة وخاصة عن طريق البرامج السياسية الإخبارية والعامة".

    وسبق لرئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور، أحمد لعرابة أن أكد بأن الهدف من تعديل الدستور "هو الإنتقال من دستور-برنامج إلى دستور-قانون قابل للتطبيق وأنه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد الرئيس السابق"، وفند في الوقت نفسه ما يتم الترويج له حول النية في الذهاب لدستور على مقاس الرئيس الحالي بالقول أن "الدستور الحالي ليس دستور الرئيس تبون لأنه لا يخول له صلاحيات كبرى". حسب صحيفة "الجزائر".

    رفض بعض القوى

    وفي وقت سابق، رفض تكتل قوى البديل الديمقراطي، الإصلاحات الدستورية التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، معتبرا أن الحل يكون في الإجماع الوطني.

    رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    تبون: التعديل الدستوري يبني الجزائر الجديدة
    وقال بيان للتكتل، الجمعة 8 مايو/ أيار، إن مشروع التعديل "ضد إرادة غالبية الجزائريين، حيث قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله".

    فيما قالت "حركة مجتمع السلم" الجزائرية، إن مسودة التعديل الدستوري التي طرحتها الرئاسة للنقاش لم تفصل كما كان منتظرا في طبيعة النظام السياسي للبلاد، وقدمت "نظاما هجينا".

    وأكدت الحركة في بيان، أن الوثيقة المقترحة "لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي، إذ أبقته هجينا، لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم "الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية".

    وأضاف البيان أن "الوثيقة لا تلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية، وهو أمر يناقض معنى الديمقراطية التمثيلية بصورة كلية، ويلغي جزءا أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية".

    انظر أيضا:

    حادث مروع خلال استعراض بالدراجات النارية في الجزائر... فيديو
    وزير الخارجية الجزائري: ندعو للحوار بين الفرقاء الليبيين من أجل حل سياسي شامل
    الجزائر ترحب بمبادرة مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا
    الرئاسة الجزائرية: القنصل المغربي ضابط مخابرات وغادر البلاد بعد تصريحاته "الخطيرة"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تعديلات دستورية, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعمال فنانة مكياج الكندية ميمي تشوي
    فن المكياج السريالي سيسبب لك رعشة
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك