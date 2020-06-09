"بسبب موقف محرج"... إصابة ابنة الفنان الراحل فريد شوقي بفيروس "كورونا"

وقالت عبير عبر حسابها على "فيسبوك" :"رحت معاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه الذوق وداني في داهية كورونا كورونا الحمد الله".

من جانبها، أكدت الفنانة رانيا فريد شوقي أن الحالة الصحية لشقيقتها عبير مستقرة بعد إصابتها بفيروس كورونا، مضيفة أنها أجرت بعض التحاليل وتتواجد حاليا في العزل المنزلي، لافتة أنها تشكر الله على كل شىء وتتمنى لها الشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة وخروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة.