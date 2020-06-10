النيابة السعودية تتحرك بعد فيديو صادم

أعلنت النيابة العامة السعودية التحقيق في مقطع مصور يظهر الاعتداء على مقيم والسخرية منه من قبل شخص آخر.

وبحسب بيان للنيابة العامة السعودية: "أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمام مصنوع من قماش الأشمغة بحسب زعمه"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

شخص أحمق، ليس لديه الحق التعرض لهذا الوافد لأنه يلبس كمام على شكل "شماغ" .



أتمني من الوافد أن يقدم بلاغ رسمي ضده لكي يـ #تم_القبض عليه.



pic.twitter.com/k9SMMqndzg — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) June 10, 2020

​وأضاف: "بناءً على المادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه".

و"أهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين".

وأشار البيان: "النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة".