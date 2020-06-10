تسجيل
12:03 GMT10 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020

    بعد حسناء الجيش الأبيض... تفشي فيروس كورونا بين الإعلاميين العراقيين

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104555/11/1045551127_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_fe5a4aeca33e34ad381047385d24e53e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202006101045676019-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    سجل الوسط الإعلامي في العراق، حتى الآن، وفاة مخرج تلفزيوني، وإصابة آخرين بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19.

    أعلن رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15 صحفيا أصيبوا بفيروس كورونا الذي تسبب بوفاة مخرج يعمل في قناة "العهد" الفضائية.

    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    "وصمة سيئة السمعة" للمصابين بفيروس كورونا في العراق

    وأضاف السراجي، أن مسؤول الشؤون المالية في قناة العهد، وهو غير إعلامي، توفي أيضا مؤخرا، بعد إصابته بفيروس كورونا، لافتا إلى أن أحد الصحفيين، نقل الإصابة من عائلته، وحاليا هو وأبوه في أحد مراكز الحجر الصحي.

    وأوضح: "المشكلة أن القنوات الفضائية تستغل الصحفيين من أجل الحصول على تقارير، حتى وأن وصل الأمر ليصابوا بالفيروس، على الرغم من تحذيراتنا المستمرة في هذا الموضوع".

    ونوه السراجي، إلى أن الجمعية العراقية، طالبت من كل مؤسسة إعلامية أن يكون فيها طبيب لكشف المصابين، وتجنب الإعلاميين من الإصابة بالفيروس، متابعا: "لكن للأسف الشديد لم يتم تلبية ذلك".

    ويرى السراجي أنه من المفترض أن يستخدم الإعلام العراقي التقنيات الحديثة في اللقاءات، سيؤدي ذلك إلى خسائر قليلة، وإصابات أقل، لكنه لم يقم بذلك، إذ أن بعض القنوات الفضائية تحاول أن تدفع بالصحفيين إلى ممارسة العمل الصحفي دون توفير مستلزمات الحماية الخاصة، ودون الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية، وهذا الأمر مقلق جدا.

    واختتم رئيس الجمعية العراقية، للدفاع عن حقوق الصحفيين، "كنا قد حذرنا من عدم توفير مستلزمات الحماية الخاصة للإعلاميين، ويبدو أن بعض القنوات الفضائية استغلت قرار استثناء الصحفيين من الحظر المفروض من أجل الحصول على التقارير الصحفية ولكن مع إهمال حمايتهم".

    وأصيبت أشهر طبيبة عراقية، حسناء، التي تحمل رتبة عسكرية، شاركت في برنامج إعلامي، أواخر الشهر الماضي، بفيروس كورونا المستجد الذي واجهته من خلال برنامج تلفزيوني برفقة إعلامي شهير، بثته إحدى القنوات الفضائية في العراق، طيلة شهر رمضان.

    الصحة العراقية، كورونا، بغداد، العراق مايو 2020
    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
    طبيب عراقي يرجح انتهاء فيروس كورونا بهذا الوقت

    وأفادت مراسلتنا، نقلا عن صفحة الإعلامي مقدم برنامج "الجيش الأبيض" الذي بثته قناة "الشرقية" الفضائية العراقية، علي الخالدي، الثلاثاء، 26 مايو/ أيار الماضي، بإصابة الدكتورة "شهد حامد الجواري" بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، بعد مشاركتها في البرنامج.

    وأعلن الخالدي، على صفحته الشخصية الرسمية في موقع "إنستغرام"، إصابة زميلته في البرنامج الحواري، بالفيروس، إذ ظهرت عليها أعراض قوية، مما أدى إلى نقلها إلى العناية المركزة في مركز الشفاء التخصصي.

    وفي وقت سابق، كشف رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، في تصريح لمراسلتنا، الجمعة، 15 مايو/ أيار الماضي، أن الأسرة الصحفية والإعلامية في العراق، سجلت إصابة إعلاميين اثنين بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكر السراجي.

    انظر أيضا:

    وفاة مسؤول عراقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
    بيان عراقي بعد مزاعم وفاة نوري المالكي بفيروس "كورونا"
    طبيب عراقي يرجح انتهاء فيروس كورونا بهذا الوقت
    العراق يضع خططا لتجاوز الأزمة المالية وتداعيات كورونا
    "وصمة سيئة السمعة" للمصابين بفيروس كورونا في العراق
    الكلمات الدلالية:
    العراق, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
    بالكمامات والقفازات... بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    الأزمة الخليجية... هل وصلت دول الخليج إلى طريق مسدود؟
    صفقة أوبك +: كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    صفقة "أوبك +": كيف تغير إنتاج النفط وأسعاره
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك