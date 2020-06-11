مسؤول إماراتي يغرد عن قاسم سليماني

تحدث نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ورئيس حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية.

وسخر ضاحي خلفان من "فيلق القدس" وقال: "هذا نفس رأي سليماني وقائد جيش تحرير القدس.. كلام للمتاجرة بالقضية".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2020

​فيما قال في تغريدة أخرى: "سليماني.. شهيد القدس. (اسماعيل هنية)".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 11, 2020

​يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.