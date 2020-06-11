وفاة خبير اقتصادي مصري بارز بعد إصابته بفيروس "كورونا"

توفي الاقتصادي المصري الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر 43 عاما.

كتب وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "ببالغ الحزن أنعيك يا محسن. بغض النظر عن كورونا التي يمكن أن تصيب أيا منا، نصحت الفقيد أن يهتم بصحته وأمراضه المزمنة، لكن اهتمامه بعمله كان أكبر بمراحل".

وكان عادل ضمن الفريق الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، وشغل من قبل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بين عامي 2013 و2017، قبل أن يصبح نائبا لرئيس البورصة عام 2017.

وشملت محطات مسيرته المهنية منصب المستشار المالي لشركات وساطة فى الأوراق المالية، كما كان الراحل كاتب مقالات اقتصادية في بعض الصحف المصرية المتخصصة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الأربعاء، تسجيل 1455 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 1385 حالة يوم الثلاثاء، إضافة إلى 36 حالة وفاة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.