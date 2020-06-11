دولة عربية تحتل مرتبة عالمية في مؤشر الدول الأكثر أمانا حول العالم

تفوقت قطر على غيرها من الدول العربية في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، الصادر عن "معهد الاقتصاد والسلام" في مدينة سيدني الأسترالية.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الخميس، بأن قطر احتلت المرتبة الأولى عربيا في ترتيب مؤشر السلام العالمي لعام 2020، محافظة على تفوقها في ترتيب المؤشر العالمي.

وأكدت الصحيفة أن ترتيب قطر في المؤشر لهذه السنة يأتي متقدما بـ3 مراتب عن العام الماضي من بين (163) دولة شملها التقرير، حيث احتلت مراكز متقدمة في عدد من محاور المستوى العالمي خلال الفترة نفسها، بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة.

قطر الأولى عربيا وال ١٦ عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا في العالمhttps://t.co/AtY5aWPLOr pic.twitter.com/qAspkfRL40 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) June 11, 2020

وحصلت قطر على المركز الأول عربيا والـ16 عالميا في مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، مما يجعل قطر واحدة من ضمن العشرين دولة الأكثر أمانا في العالم، لتكون بذلك في قائمة الدول الاقتصادية الخليجية والعربية والدولية الأقل تأثرا بالعنف.

وأوردت الصحيفة أن هذا التصنيف يعكس المكانة التي تبوأتها قطر على مستوى العالم في مجال الأمن، والتي جاءت متماشية مع رؤية قطر 2030، واستراتيجية الحكومة القطرية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان على مستوى الدولة.

ويعتمد مؤشر السلام العالمي على ثلاثة معايير رئيسة، تتمثل في مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير تدور حول عدة محاور منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول.