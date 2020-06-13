أكثر من 49 جريحا حصيلة اشتباكات طرابلس في لبنان

أعلنت الطوارئ اللبنانية الحصيلة النهائية للاشتباكات التي حدثت، أمس الجمعة، بين المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني، والتي أدت إلى إصابة أكثر من 49 مواطنا بينهم عناصر في الجيش.

وقالت غرفة عميات جهاز الطوارئ والإغاثة اللبنانية، في بيان نقله موقع "الجديد"، إن "اشتباكًا وقع بين الجيش اللبناني ومتظاهرين ليل أمس في ساحة النور ومحيطها في طرابلس، ممّا أدّى إلى إصابة أكثر من 49 شخصاً".

وأشار بيان الطوارئ والإغاثة اللبنانية إلى وجود إصابات بين عناصر الجيش اللبناني، وأنه من بين المصابين "6 عسكريين بحالات اختناق وجروح ورضوض عديدة".

وبحسب الموقع فقد عمل جهاز الطوارئ والإغاثة في "الجمعية الطبية الإسلامية" على إسعافهم جميعاً بشكل ميداني.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، ليل الخميس والجمعة، تظاهرات واحتجاجات ضخمة بعد انتشار أنباء عن انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 7000 للدولار الواحد، ما دفع المواطنين للخروج والتنديد بسياسات الحكومة ومصرف لبنان المركزي.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن وسط بيروت شهد مواجهات عنيفة بين الجيش اللبناني والمتظاهرين الذي حاولوا بدورهم إزالة العوائق الحديدية من على الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي.

ما شمالا، قام متظاهرون بمحاولة إحراق فرع مصرف لبنان المركزي في طرابلس من خلال إلقاء قنابل مولوتوف الحارقة، ما استدعى تدخل الجيش اللبناني بقوة لفض التظاهرات وسقط عدد من المصابين بجروح ورضوض عديدة.

كما أغلقت العديد من الطرقات جنوبي لبنان وعلى الأتوستراد الدولي المؤدي إلى سوريا في البقاع.