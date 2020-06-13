السماح لسجين سعودي بمحادثة والدته بعد مرور 9 سنوات.. فيديو وصور

استطاعت والدة المعتقل السعودي، خالد الدوسري، محادثة ولدها، بعد انقطاع دام لتسع سنوات، على خلفية اعتقاله في الولايات المتحدة بتهمة محاولة حيازة أسلحة دمار شامل.

وكتب المحامي سعود متعب بن قويد في تغريدة عبر تويتر مساء الجمعة: ”أحبتى… تم بحمدلله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري ووالدته قبل قليل، بعد انقطاع دام أكثر من تسع سنوات، وسننشر جزءا من المكالمة غداً بحول الله".

احبتى...

تم بحمدلله التواصل هاتفياً بين السجين خالد الدوسري ووالدتة قبل قليل بعد أنقطاع دام أكثر من تسع سنوات وسننشر جزء من المكالمة غداً بحول الله...#المعتقل_خالد_الدوسري — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) June 12, 2020

كما نشر محامي الدوسري المكالمة الصوتية وكتب "أحبتي .. كما وعدناكم بنشر المكالمة التليفونية التي تمت مع السجين بأمريكا خالد الدوسري وذلك لتقييم حالته ومدي قدرته علي الاستيعاب والإدراك ويتضح من خلال المقطع تردي حالته الصحية وقد تم أخذ الأذن من عائلته لحساسية بعض العبارات ونعتذر عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية".

أحبتي ...

كما وعدناكم بنشر المكالمة التليفونية التي تمت مع السجين بأمريكا خالد الدوسري وذلك لتقييم حالته ومدي قدرته علي الأستيعاب و الأدراك ويتضح من خلال المقطع تردي حالته الصحية وقد تم أخذ الأذن من عائلته لحساسية بعض العبارات ونعتذر عن نشر المكالمة كاملة لأسباب قانونية . pic.twitter.com/KgD9Uz6TjF — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) June 6, 2020

وجاء الكشف عن المكالمة بعد يوم واحد من نشر محامي الدوسري وثيقة تثبت أن المواد الكيميائية التي حوكم موكله بسببها غير مخلوطة وكميتها ليست كافية لصناعة مادة متفجرة، وفق شهادة مختبر متخصص بتحليل المواد الكيميائية، استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لكن تم إخفاء تلك الوثيقة في المحاكمة بحسب المحامي بن قويد.

أحبتي...

بعد القبض على خالد الدوسرى من قبل السلطات الأمريكية قام مكتب التحقيقات الفيدرالية بإرسال المواد الكيميائية إلى المعمل الكيميائي من أجل تحليلها فكانت الإجابه الصادمة كما ترون وهذه الوثيقة تم إخفائها ولم تصل للمحكمة وبفضل الله تم الحصول عليها#المعتقل_خالد_الدوسري pic.twitter.com/ViGqTBV9iM — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) June 11, 2020

‫يشار إلى أن الطالب السعودي خالد الدوسري كان مبتعثاً منذ عام 2008 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتقل في يوم 28 فبراير 2011 بسبب تهم وجهت إليه، منها محاولة تفجير منزل الرئيس السابق بوش، وتفجير ملاه وسدود أمريكية، وتقلصت في تهمة واحدة هي حيازة أسلحة دمار شامل، وصدر بحقه سجن مؤبد، بينما يؤكد فريق دفاعه أنه بريء من تلك التهم.