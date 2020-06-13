ألفي صهريج لنقل النفط من القامشلي إلى مصافي حمص وبانياس... فيديو

توجه أكثر من ألفي صهريج إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا بهدف نقل كميات كبيرة من النفط إلى مصافي تابعة للحكومة السورية.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، تجمعت الصهاريج على طريق "أم فور" غرب القامشلي استعدادا لقطر النفط الخام إلى مصفاتي حمص وبانياس.

ونقل مراسل القناة عن شهود عيان من سائقي الصهاريج والشاحنات قولهم إن "عقوبات قيصر الأمريكية لم تفرض على قطاعي النفط والغاز حتى الآن".

وكان موقع "تيلي بورت" الأمريكي، ذكر الأسبوع الماضي، أن نوابا أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي دعوا الرئيس ترامب إلى تطبيق صارم للعقوبات​ المفروضة على ​سوريا بموجب قانون قيصر.

وشدد رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ ونائبيهما جيمس ريش ومايكل مكول وإليوت إنغل وبوب مينينديز في بيان مشترك على أن "​الشعب السوري​ عانى كثيراً، ولمدة طويلة، في ظل الأسد وعرابيه"، بحسب الموقع.

وأكدوا أنه يجب على "الإدارة تطبيق قانون قيصر بشكل صارم وفي موعده، حتى تصل إلى النظام ومن يحافظون على وجوده رسالة مفادها أن ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ لا يزال منبوذا، وهو لن يكون قط مسؤولا شرعيا يجب على النظام وعرابيه وضع حد لقتل الأبرياء ومنح السوريين طريقا للمصالحة والاستقرار والحرية".

ودخل "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأمريكي بشأن سوريا حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وينص القانون الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، على فرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها.