الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمرا ملكيا بتسمية 7 من أعضاء النيابة العامة أعضاء في مجلس النيابة العامة لمدة 4 سنوات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال النائب العام السعودي ورئيس مجلس النيابة العامة سعود بن عبدالله المعجب، إن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من الملك سلمان وولي عهده، في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقا لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالميا.

أمر ملكي بتسمية ( 7 ) من أعضاء النيابة العامة أعضاءً في مجلس النيابة العامة لمدة أربع سنوات.https://t.co/Xo7R0jg1Fp#واس pic.twitter.com/GGo9gEMo2y — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 14, 2020

وأضاف أن "هذا الأمر الملكي يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من خادم الحرمين الشريفين".

وتمنى المعجب التوفيق لأعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع".