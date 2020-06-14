السعودية تعلق على "هجوم ديالى": نقف مع العراق ضد كل أشكال الإرهاب

دانت وزارة الخارجية السعودية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالى شمال شرقي العراق، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكتبت على "تويتر"، اليوم الأحد: "ندين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى"، مضيفة: "نجدد تضامننا ووقوفنا بجانب جمهورية العراق الشقيقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف".

#تصريح | نُدين ونستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة ديالي شمال شرق العراق، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2020

وأضافت: "تعبر الوزارة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب العراقي الشقيق، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ووقع هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى العراقية، وتسبب ذلك في سقوط 12 شخصا بين قتيل وجريح.

#تصريح | نجدد وقوفنا وتضامننا مع جمهورية #العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة. — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 14, 2020

وتسبب الهجوم الذي وقع في قرية ميخاس بقضاء خانقين بمحافظة ديالى، في سقوط قتلى وجرحى، بعدما تعرضت القرية للهجوم.