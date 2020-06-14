"الطالب صانع القنابل"...فيلم يضع مستقبل "نيفتلكس" على المحك في السعودية

أطلق رواد مواقع التواصل الاجنتماعي، حملة واسعة لمقاطعة شركة" نتفليكس" في السعودية على خلفية بث فيلم يبرر سجن المعتقل السعودي خالد الدوسري منذ عام 2011.

ويحمل الفيلم عنوان "الطالب صانع القنابل"، وجاء في تعريف الشبكة له:"تأتي عملية شراء مشبوهة عبر الإنترنت لتساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي ليبدأ تحقيقاته في محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروع بأمريكا".

شركه نتفلكس تطلق فيلم عن خالد الدوسري ليه وتشوه سمعته وتلقبه ب الارهابي اتمنى من الجميع انهم يلغون اشتراكهم ب نتفلكس . #USA_free_Khalid_Aldowsry pic.twitter.com/AdAkyRg9qW — ⌜𝙰𝙻-𝚃𝙰𝙼𝙸𝙼𝙸 ⁵³⌟ ' (@4du_n) June 14, 2020

ويقول مغردون سعوديون عبر موقع "تويتر"، يقودون دعوات واسعة لمقاطعة "نتفليكس"، إن الفيلم يصور الدوسري على أنه "إرهابي"، على الرغم من الانتقادات والشكوك التي تحيط بالحكم الصادر ضده، والذي ما زال محاميه يحاول نقضه.

#مقاطعه_نتفلكس_للمظلوم_خالد

نتفلكس مسوين حلقة كاملة عن السعودي خالد الدوسري المسجون في امريكا و انه ارهابي و انه كان بيسوي قنبلة نووية ب امريكا !! متخيلين قذارتهم و وصاختهم و كيف يستغلون الفرص و يكذبون و يشوهون صورة السعوديين اقسم بالله مافينا خير اذا ما رفعنا الهاشتاق ترند pic.twitter.com/IBjpG5yzzz — خالد (@Khlved) June 14, 2020

وكتب "بن قويد" في تغريدة أرفقها بالوثيقة باللغتين العربية والإنكليزية:" ذكرت (نتفليكس) أن خالد الدوسرى تخصصه إدارة أعمال أثناء القبض حتى تثبت إدانته للمشاهدين بعدم ارتباط التخصص بطلب خالد المواد الكيميائية.. هذه الوثيقة رسمية من إيميل الجامعة، وتعد مستندًا قانونيًا يثبت تخصصه بأنه هندسة كيميائية عند القبض عليه تم الحصول عليها".

ذكرت @netflixMENA بأن خالد الدوسرى تخصصه إدارة أعمال أثناء القبض حتى تثبت إدانته للمشاهدين بعدم أرتباط التخصص بطلب خالد المواد الكيميائية

هذه الوثيقة رسمية من إيميل الجامعة وتعتبر مستند قانوني يثبت تخصصه هندسة كيميائية عند القبض عليه تم الحصول عليها#Justice_for_Khaled pic.twitter.com/DrAux065xo — سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) June 14, 2020

وعادت قضية "الدوسري" لواجهة الاهتمام بعد نشر محاميه وثيقة تثبت أن المواد الكيمائية التي حوكم موكله بسببها "غير مخلوطة، وكميتها ليست كافية لصناعة مادة متفجرة"، وفق شهادة مختبر متخصص بتحليل المواد الكيميائية، استعان به مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، لكن تم إخفاء تلك الوثيقة عن المحاكمة بحسب المحامي بن قويد.