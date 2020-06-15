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    نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس

    "الحشد الشعبي" ينشر نص رسالة أبو مهدي المهندس للسيستاني قبل مقتله

    © REUTERS / Thaier Al-Sudani
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    نشر موقع قوات الحشد الشعبي العراقية رسالة القيادي الراحل بالحشد أبو مهدي المهندس إلى المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني.

    وقالت وكالة "إرنا" الإيرانية إن هذه الرسالة تنشر للمرة الأولى، يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الحشد الشعبي وفتوى الدفاع الكفائي التي أصدرها السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول).

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2020 / Ahmad al-Rubaye
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    وقالت الوكالة إن المهندس "وجّه رسالته إلى السيستاني بعد خطبة الفتوى الشهيرة ملبيا النداء".

    وكانت المرجعية الدينية العليا في العراق قد أشارت إلى الشهيد المهندس في خطبة الجمعة التي تلت استشهاده وعدّته من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين.

    في سياق متصل، كشفت وسائل إعلام مقربة عن اسم القيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي قتل مع الجنرال قاسم سليماني من قبل سلاح الجو الأمريكي في بغداد.

    وأفاد موقع "المنار" اللبناني أن "القائد الميداني الشهيد أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، هو الشيخ المجاهد جمال جعفر التميمي من مواليد البصرة القديمة عام 1954".

    وذكرت أنه "دخل كلية الهندسة التكنولوجية في بغداد عام 1973 وتخرج منها عام 1977، وبعد إكمال الخدمة الإلزامية نُسّب إلى المنشأة العامة للحديد والصلب في البصرة، وعمل فيها مهندساً مدنيا، ثم حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية".

    وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في مطلع العام الجاري، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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    الكلمات الدلالية:
    قاسم سليماني
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