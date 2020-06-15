أمر ملكي سعودي بشأن 24 قاضيا في ديوان المظالم

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أصدر الملك أمرا ملكيا بترقية وتعيين 24 قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

وأشار الدكتور خالد بن محمد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، إلى "أن الأوامر الملكية تضمنت ترقية قاضٍ من درجة "قاضي استئناف" إلى درجة "رئيس محكمة استئناف"، وترقية قاضيين من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ"، وترقية ثلاثة قضاة من درجة "قاضي/ ج" إلى درجة "قاضي/ ب"، وترقية ستة عشر قاضيًا من درجة "ملازم قضائي" إلى درجة "قاضي/ج"، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي".

وأكد اليوسف على حرص قيادة المملكة على دعم القضاء ومنسوبيه، لافتا إلى أن "الأوامر الملكية الكريمة تأتي دعمًا لقضاء ديوان المظالم وظيفيًا، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة كادره القضائي، وتطوير أعماله لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع القضائي والعدلي".