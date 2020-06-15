الكشف عن حجم خسائر "مصر للطيران" جراء أزمة كورونا

كشف محمد منار، وزير الطيران المدني، في مصر، حجم خسائر شركة "مصر للطيران" جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار" إن "شركة مصر للطيران خسرت حوالي 3 مليارات جنيه جراء أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأشار الوزير إلى أن "قرار عودة الطيران ليس قرار الوزارة وإنما قرار لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الوزير إلى ان "الدولة تتجه لعودة النشاط الاقتصادي ككل".

وأكد الوزير أن "الدولة وضعت صحة المواطن في المقام الأول قبل اتخاذ قرار عودة النشاط".

وشدد الوزير على أن قطاع الطيران المدني "اتخذ التدابير الوقائية المنوط بها عالميًا كافة، سواء للطاقم أو الركاب على متن الطائرة وعند الوصول".

وتابع الوزير: "مصر للطيران وضعت فلاتر معينة في الطائرات تمنع الفيروسات والبكتيريا".

وأكد الوزير أن: "شركات الطيران جميعها ستعمل بالأسعار المعتادة دون إضافة أي زيادة".

وأعلن وزير الطيران المدني، أمس الأحد، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية من أول يوليو المقبل.

وعبر منار، خلال كلمة له فى مؤتمر صحفى أمس، عن سعادته بإعلان عودة الحركة الجوية وبصورة تدريجية مع عدد من الدول، مقدما الشكر للقيادة السياسة لدعمها لقطاع الطيران.

وقال "أول يوليو بدء الطيران بجميع مطارات الجمهورية، وعودة الطيران تدريجيا مع بعض البلاد".

وأضاف "الإجراءات التى اتخذت فى الفترة السابقة كانت استباقية وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات، حيث تم تعقيم كافة الطائرات بالكامل، وسيتم تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، حظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة".