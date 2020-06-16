بالصورة... وثيقة أمنية تكشف عن تنبيه من هجوم إرهابي على مطار بيروت

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان صورة لوثيقة أمنية سرية صادرة عن قائد جهاز أمن ​مطار​ بيروت الدولي تفيد بمعلومات عن احتمال قيام عمل إرهابي على أرض المطار.

وبحسب الوثيقة المنشورة على "تويتر" فإنها تنبه من قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي بتاريخ 15 حزيران/يوليو 2020 على ​مطار بيروت الدولي​ وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر (كومندس بحري) للقيام بأعمال ​تفجير​ وتخريب في محيط وداخل وخارج حرم المطار.

بالصورة/ الـmtv تنشر وثيقة رسمية تحذّر من حصول اعتداء إرهابي على مطار بيروت يوم الإثنين 15 حزيران عبر تسلل أشخاص من جهة البحر للقيام بأعمال تفجير وتخريب pic.twitter.com/m0fkXcstEk — Risala News (@AlRisalaNews) June 15, 2020

وطلبت الوثيقة التنبه واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وإبلاغ قيادة الجهاز عند كل طارىء.

هذا وقد أكدت وكالة لبنانية من خلال مصادر خاصة أن الوثيقة صحيحة بالشكل ولكنها غريبة بالمضمون، طارحة أكثر من سؤال حول مضمونها، خاصة وأن استهداف المطار في هذه المرحلة يثير التساؤلات كونه مقفلا منذ أسابيع، مشددة على أن ​الاجهزة الامنية​ تمارس عملها وتتعاطى مع كل الملفات الأمنية بجدية مطلقة.