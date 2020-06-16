العراق... بيان حول صواريخ كاتيوشا سقطت في محيط مطار بغداد

وتابعت الخلية فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الصواريخ سقطت أمس الاثنين، حسب ما جاء فى البيان الذى نقلته "السومرية نيوز".

وأشارت الخلية إلى أن الصواريخ كانت من نوع كاتيوشا، ولم تكن هناك أي خسائر.

وتابع البيان أن الجهات التي نفذت الاعتداء "استخدمت قواعد خشبية لانطلاق الصواريخ، كما أن الأمن عثر على بقايا صواريخ وتم إبطالها".

وكثيرا ما تتعرض المنطقة التى تحيط بمطار بغداد الدولي إلى سقوط صواريخ من نوع كاتيوشا.